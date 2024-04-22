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Систук Иван Евдокимов

Место рождения

Речица, Рівненська область

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: Систук Евдоким Александров

Мать: не указана

Речица, Рівненська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Систук Степан Иванович

Мать ребёнка: Систук Лукия Иванова

Речица, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Систук Мария Ивановна

Мать ребёнка: Систук Лукия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Систук Олэкса Ивановна

Мать ребёнка: Систук Лукия Иванова

Смерть
Неизвестно
Речица, Рівненська область
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