Систук Иван Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.
Отец: Систук Евдоким Александров
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Систук Лукия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Систук Мария Ивановна
Мать ребёнка: Систук Лукия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Систук Олэкса Ивановна
Мать ребёнка: Систук Лукия Иванова
Смерть
Неизвестно