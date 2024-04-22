Систук Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Систук Иван Евдокимов
Мать: Систук Лукия Иванова
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Систук Анастасия Космова
Рождение ребёнка
23.12.1938
Сын: Систук Феодосий Степанович
Мать ребёнка: Систук Анастасия Космова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Систук Ольга Степановна
Мать ребёнка: Систук Анастасия Космова
Смерть
1977