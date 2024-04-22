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Систук Степан Иванович

Место рождения

Речица, Рівненська область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Систук Иван Евдокимов

Мать: Систук Лукия Иванова

Речица, Рівненська область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Систук Иван Степанович

Мать ребёнка: Систук Анастасия Космова

Рождение ребёнка
23.12.1938

Сын: Систук Феодосий Степанович

Мать ребёнка: Систук Анастасия Космова

Речица, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Систук Ольга Степановна

Мать ребёнка: Систук Анастасия Космова

Смерть
1977
Речица, Рівненська область
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