Вольская (Сиротина) Ефимия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольская (Сиротина) Ефимия Николаева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1882

Отец: Сиротин Николай Иванов

Мать: Сиротина Матрона Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.11.1903

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Вольский Григорий Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1905

Дочь: Нина Григорьева

Отец ребёнка: Вольский Григорий Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1906

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Вольский Григорий Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1908

Сын: Вольский Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Вольский Григорий Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1911

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Вольский Григорий Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1913

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Вольский Григорий Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1915

Сын: Вольский Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Вольский Григорий Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольский Григорий Ульянов

Смерть
Неизвестно