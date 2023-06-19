Вольская (Сиротина) Ефимия Николаева
Место рождения
Дата рождения11.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1882
Отец: Сиротин Николай Иванов
Рождение ребёнка
21.11.1903
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Вольский Григорий Ульянов
Рождение ребёнка
06.01.1905
Дочь: Нина Григорьева
Отец ребёнка: Вольский Григорий Ульянов
Рождение ребёнка
13.11.1906
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Вольский Григорий Ульянов
Рождение ребёнка
25.03.1908
Сын: Вольский Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Вольский Григорий Ульянов
Рождение ребёнка
10.01.1911
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Вольский Григорий Ульянов
Рождение ребёнка
23.02.1913
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Вольский Григорий Ульянов
Рождение ребёнка
18.03.1915
Сын: Вольский Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Вольский Григорий Ульянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно