Емельян Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельян Федорович

Емельян Федорович

Место рождения

Ивановское, Макарьевский район, Костромская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1721 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Федор

Мать: не указана

Ивановское, Макарьевский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Панкрат Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close