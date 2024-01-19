Емельян Федорович
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Панкрат Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 107 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Ивановна
Смерть
Неизвестно