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Жданов Капитон Платонович

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.11.1859

Дочь: Жданова Варвара Капитоновна

Мать ребёнка: Жданова -- Ирина Степановна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.04.1861

Дочь: Жданова Мария Капитоновна

Мать ребёнка: Жданова -- Ирина Степановна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.05.1862

Дочь: Жданова Феодосия Капитоновна

Мать ребёнка: Жданова -- Ирина Степановна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
04.11.1862

Жена: Жданова -Шестакова- Феодосия Васильевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
третья жена
Рождение ребёнка
13.12.1863

Сын: Жданов Игнатий Капитонович

Мать ребёнка: Жданова -Шестакова- Феодосия Васильевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жданов Егор Капитонович

Мать ребёнка: не указана

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1877 в крестных
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова -- Ирина Степановна

Смерть
Неизвестно
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