Жданов Капитон Платонович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1859
Дочь: Жданова Варвара Капитоновна
Мать ребёнка: Жданова -- Ирина Степановна
Рождение ребёнка
19.04.1861
Дочь: Жданова Мария Капитоновна
Мать ребёнка: Жданова -- Ирина Степановна
Рождение ребёнка
25.05.1862
Дочь: Жданова Феодосия Капитоновна
Мать ребёнка: Жданова -- Ирина Степановна
Бракосочетание
04.11.1862
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
третья жена
Рождение ребёнка
13.12.1863
Сын: Жданов Игнатий Капитонович
Мать ребёнка: Жданова -Шестакова- Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
1877 в крестных
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно