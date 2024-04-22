Жданова -Шестакова- Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова -Шестакова- Феодосия Васильевна

Место рождения

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
04.11.1862

Муж: Жданов Капитон Платонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
третья жена
Рождение ребёнка
13.12.1863

Сын: Жданов Игнатий Капитонович

Отец ребёнка: Жданов Капитон Платонович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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