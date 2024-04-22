Жданова -Шестакова- Феодосия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
04.11.1862
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
третья жена
Рождение ребёнка
13.12.1863
Сын: Жданов Игнатий Капитонович
Отец ребёнка: Жданов Капитон Платонович
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно