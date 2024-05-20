Жданова -- Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти25.05.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.11.1859
Дочь: Жданова Варвара Капитоновна
Отец ребёнка: Жданов Капитон Платонович
Рождение ребёнка
19.04.1861
Дочь: Жданова Мария Капитоновна
Отец ребёнка: Жданов Капитон Платонович
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1862
Дочь: Жданова Феодосия Капитоновна
Отец ребёнка: Жданов Капитон Платонович
Смерть
25.05.1862