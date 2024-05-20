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Жданова -- Ирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

25.05.1862

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.11.1859

Дочь: Жданова Варвара Капитоновна

Отец ребёнка: Жданов Капитон Платонович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.04.1861

Дочь: Жданова Мария Капитоновна

Отец ребёнка: Жданов Капитон Платонович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Капитон Платонович

Рождение ребёнка
25.05.1862

Дочь: Жданова Феодосия Капитоновна

Отец ребёнка: Жданов Капитон Платонович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
25.05.1862
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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