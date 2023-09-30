Рогожина (Фролова) Наталья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1925
Отец ребёнка: Рогожин Кирилл Степанович
Беловка, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область