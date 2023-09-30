Рогожина (Фролова) Наталья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожина (Фролова) Наталья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1925

Сын: Рогожин Петр Кириллович

Отец ребёнка: Рогожин Кирилл Степанович

Беловка, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
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