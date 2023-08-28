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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ишков Александр Феодосиев
Отец ребёнка: Ишков Феодосий
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Ишков Иван Феодосиев
Отец ребёнка: Ишков Феодосий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ишков Феодосий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ишков Феодосий