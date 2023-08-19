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Ишков Иван Феодосиев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Ишков Феодосий

Мать: ?

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Полянских Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Ишкова Анна Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Хитрых Олимпиада Иванова

Мать ребёнка: Ишкова Анна Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Ишков Михаил Иванов

Мать ребёнка: Ишкова Анна Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишкова Анна Димитриева

Смерть
Неизвестно
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