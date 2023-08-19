Ишков Иван Феодосиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Ишков Феодосий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Полянских Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Ишкова Анна Димитриева
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Хитрых Олимпиада Иванова
Мать ребёнка: Ишкова Анна Димитриева
Рождение ребёнка
1875
Сын: Ишков Михаил Иванов
Мать ребёнка: Ишкова Анна Димитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишкова Анна Димитриева
Смерть
Неизвестно