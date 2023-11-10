Полянских (Ишкова) Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Ишков Иван Феодосиев
Мать: Ишкова Анна Димитриева
Бракосочетание
27.10.1886
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1887
Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев
Рождение ребёнка
09.09.1889
Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев
Рождение ребёнка
29.07.1891
Сын: Полянских Силуян Васильев
Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев
Рождение ребёнка
01.08.1892
Сын: Полянских Стефан Васильев
Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев
Рождение ребёнка
21.08.1896
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев
Рождение ребёнка
03.12.1897
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев
Рождение ребёнка
15.03.1900
Сын: Полянских Алексей Васильев
Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев
Рождение ребёнка
14.10.1902
Сын: Полянских Лукьян Васильев
Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев
Рождение ребёнка
04.06.1905
Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев
Рождение ребёнка
10.11.1908
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев
Рождение ребёнка
10.04.1913
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев
Смерть
Неизвестно