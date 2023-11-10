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Полянских (Ишкова) Татьяна Иванова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Ишков Иван Феодосиев

Мать: Ишкова Анна Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1886

Муж: Полянских Василий Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1887

Сын: Полянских Иван Васильев

Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.09.1889

Сын: Полянских Аким Васильев

Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.07.1891

Сын: Полянских Силуян Васильев

Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1892

Сын: Полянских Стефан Васильев

Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.08.1896

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.12.1897

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.03.1900

Сын: Полянских Алексей Васильев

Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.10.1902

Сын: Полянских Лукьян Васильев

Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.06.1905

Сын: Полянских Павел Васильев

Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.11.1908

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.04.1913

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Полянских Василий Димитриев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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