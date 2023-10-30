Ишков Федор Феодосиев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ишков Феодосий
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.01.1886
Дочь: Татьяна Федорова
Мать ребёнка: Ишкова Феодосия Григорьева
Рождение ребёнка
09.04.1888
Дочь: Ирина Федорова
Мать ребёнка: Ишкова Феодосия Григорьева
Рождение ребёнка
07.07.1889
Дочь: Марфа Федорова
Мать ребёнка: Ишкова Феодосия Григорьева
Рождение ребёнка
07.07.1890
Мать ребёнка: Ишкова Феодосия Григорьева
Рождение ребёнка
01.12.1891
Дочь: Полянских Варвара Федорова
Мать ребёнка: Ишкова Феодосия Григорьева
Рождение ребёнка
02.08.1894
Дочь: Соломония Федорова
Мать ребёнка: Ишкова Феодосия Григорьева
Смерть
Неизвестно