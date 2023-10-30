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Ишков Федор Феодосиев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишков Феодосий

Мать: ?

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.01.1886

Дочь: Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Ишкова Феодосия Григорьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.04.1888

Дочь: Ирина Федорова

Мать ребёнка: Ишкова Феодосия Григорьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.07.1889

Дочь: Марфа Федорова

Мать ребёнка: Ишкова Феодосия Григорьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.07.1890

Сын: Ишков Прокопий Федоров

Мать ребёнка: Ишкова Феодосия Григорьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.12.1891

Дочь: Полянских Варвара Федорова

Мать ребёнка: Ишкова Феодосия Григорьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.08.1894

Дочь: Соломония Федорова

Мать ребёнка: Ишкова Феодосия Григорьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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