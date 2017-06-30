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Добролюбов Виктор Петрович

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.02.1956

Дата смерти

30.06.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1956

Отец: Добролюбов Пётр Семёнович

Мать: Добролюбова Анна Егоровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.07.1983

Сын: Добролюбов Виталий Викторович

Мать ребёнка: Добролюбова Ирина Николаевна

г. Ульяновск
Рождение ребёнка
14.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добролюбова Ирина Николаевна

Работа или профессия
С 1993 по 2017
Ульяновск, Засвияжский район, Ульяновская область, Россия
Главный врач поликлиники 4
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добролюбова Ирина Николаевна

Смерть
30.06.2017
г. Ульяновск
Похороны
Неизвестно
Ишеевское кладбище, Ульяновская область