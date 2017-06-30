Добролюбов Виктор Петрович
Место рождения
Дата рождения12.02.1956
Дата смерти30.06.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1956
Рождение ребёнка
20.07.1983
Сын: Добролюбов Виталий Викторович
Мать ребёнка: Добролюбова Ирина Николаевна
г. Ульяновск
Рождение ребёнка
14.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добролюбова Ирина Николаевна
Работа или профессия
С 1993 по 2017
Ульяновск, Засвияжский район, Ульяновская область, Россия
Главный врач поликлиники 4
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.2017
г. Ульяновск
Похороны
Неизвестно
Ишеевское кладбище, Ульяновская область