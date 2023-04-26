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Добролюбов Пётр Семёнович

Место рождения

Ульяновская область, Николаевский район, село Губашево

Дата рождения

24.06.1924

Дата смерти

21.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1924

Отец: Добролюбов Семён Михеевич

Мать: Добролюбова Мария Григорьевна

Ульяновская область, Николаевский район, село Губашево
Военная служба
16.12.1942
Барановский РВК, Пензенская область, Барановский район
Военно-пересыльный пункт: 239 азсп Воинская часть: 234 азсп; выбытие из воинской части: 27.10.1944
Работа или профессия
С 1942 по 1944
Участник ВОВ
Работа или профессия
До 1942
Тракторист
Рождение ребёнка
01.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добролюбова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
12.02.1956

Сын: Добролюбов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Добролюбова Анна Егоровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени (№ документа 84 от 06.04.1985, Министр обороны СССР)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добролюбова Анна Егоровна

Смерть
21.04.1994
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Губашевское кладбище