Добролюбов Пётр Семёнович
Место рожденияУльяновская область, Николаевский район, село Губашево
Дата рождения24.06.1924
Дата смерти21.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1924
Ульяновская область, Николаевский район, село Губашево
Военная служба
16.12.1942
Барановский РВК, Пензенская область, Барановский район
Военно-пересыльный пункт: 239 азсп Воинская часть: 234 азсп; выбытие из воинской части: 27.10.1944
Работа или профессия
С 1942 по 1944
Участник ВОВ
Работа или профессия
До 1942
Тракторист
Рождение ребёнка
01.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добролюбова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
12.02.1956
Сын: Добролюбов Виктор Петрович
Мать ребёнка: Добролюбова Анна Егоровна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени (№ документа 84 от 06.04.1985, Министр обороны СССР)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1994
Похороны
Неизвестно
Губашевское кладбище