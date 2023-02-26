Пизанов Филипп Лазарев
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения1774
Дата смерти05.10.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1774
Отец: Лазарь Яковлев
Мать: ?
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
05.11.1793
Жена: Хиония Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.01.1798
Дочь: Мария Филиппова
Мать ребёнка: Хиония Иванова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
04.03.1800
Мать ребёнка: Хиония Иванова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
08.07.1801
Дочь: Ефимия ст
Мать ребёнка: Хиония Иванова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1803
Сын: Илья Фитиппов
Мать ребёнка: Пелагия Федосова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Максим Филиппов
Мать ребёнка: Хиония Иванова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Филиппов
Мать ребёнка: Агрипина Михайлова
Рождение ребёнка
10.07.1820
Сын: Ефимия Филиппова
Мать ребёнка: Агрипина Михайлова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Федосова
Смерть
05.10.1842
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )