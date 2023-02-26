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Пизанов Филипп Лазарев

Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

1774

Дата смерти

05.10.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Лазарь Яковлев

Мать: ?

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
05.11.1793

Жена: Хиония Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.01.1798

Дочь: Мария Филиппова

Мать ребёнка: Хиония Иванова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
04.03.1800

Сын: Пизанов Герасим Филиппов

Мать ребёнка: Хиония Иванова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
08.07.1801

Дочь: Ефимия ст

Мать ребёнка: Хиония Иванова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1803

Сын: Илья Фитиппов

Мать ребёнка: Пелагия Федосова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Максим Филиппов

Мать ребёнка: Хиония Иванова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Филиппов

Мать ребёнка: Агрипина Михайлова

Рождение ребёнка
10.07.1820

Сын: Ефимия Филиппова

Мать ребёнка: Агрипина Михайлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Федосова

Смерть
05.10.1842
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )