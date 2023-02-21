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Алейников Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Алейников Василий Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Алейникова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Алейникова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
14.05.1821

Сын: Алейников (олейников) Константин Иванович

Мать ребёнка: Алейникова Евдокия Григорьевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
23.09.1823

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Алейникова Евдокия Григорьевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.12.1825

Дочь: Анастасия (Настасия) Ивановна

Мать ребёнка: Алейникова Евдокия Григорьевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.07.1828

Сын: Алейников Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Алейникова Евдокия Григорьевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
23.04.1831

Сын: Алейников (олейников) Василий Иванович

Мать ребёнка: Алейникова Евдокия Григорьевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алейникова Евдокия Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин