Алейников Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Алейников Василий Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Алейникова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Алейникова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
14.05.1821
Сын: Алейников (олейников) Константин Иванович
Мать ребёнка: Алейникова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
23.09.1823
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Алейникова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
20.12.1825
Дочь: Анастасия (Настасия) Ивановна
Мать ребёнка: Алейникова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
05.07.1828
Сын: Алейников Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Алейникова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
23.04.1831
Сын: Алейников (олейников) Василий Иванович
Мать ребёнка: Алейникова Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин