Алейников Василий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алейников Василий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Согласно ревизии 1834, Василию Максимовичу в 1816 году было 56 лет
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Алейников Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Алейников Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1828
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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