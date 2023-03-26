Алейников Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Согласно ревизии 1834, Василию Максимовичу в 1816 году было 56 лет
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Алейников Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Алейников Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1828
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область