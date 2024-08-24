Алейникова Евдокия Григорьевна Около 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алейникова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Пол

Женский

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

в ревизии 1834 года - Авдотья
Рождение ребёнка
?.10.1811 ст.

Дочь: Фесенкова (Алейникова) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Алейников Иван Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Злобина (Алейникова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Алейников Иван Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
До 1818

Муж: Алейников Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Алейникова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Алейников Иван Васильевич

Рождение ребёнка
14.05.1821

Сын: Алейников (Олейников) Константин Иванович

Отец ребёнка: Алейников Иван Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
23.09.1823

Дочь: (Алейникова (Олейникова)) Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Алейников Иван Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.12.1825

Дочь: (Алейникова) Анастасия (Настасия) Ивановна

Отец ребёнка: Алейников Иван Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.07.1828

Сын: Алейников Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Алейников Иван Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
23.04.1831

Сын: Алейников Василий Иванович

Отец ребёнка: Алейников Иван Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

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