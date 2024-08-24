Алейникова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
в ревизии 1834 года - Авдотья
Рождение ребёнка
?.10.1811 ст.
Дочь: Фесенкова (Алейникова) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Алейников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Злобина (Алейникова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Алейников Иван Васильевич
Бракосочетание
До 1818
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Алейникова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Алейников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1821
Сын: Алейников (Олейников) Константин Иванович
Отец ребёнка: Алейников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.09.1823
Дочь: (Алейникова (Олейникова)) Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Алейников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.12.1825
Дочь: (Алейникова) Анастасия (Настасия) Ивановна
Отец ребёнка: Алейников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.07.1828
Сын: Алейников Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Алейников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.04.1831
Сын: Алейников Василий Иванович
Отец ребёнка: Алейников Иван Васильевич