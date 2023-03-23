Иванова Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1946

Дочь: Андреева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область