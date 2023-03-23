Иванова Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1946
Дочь: Андреева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Иванов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Иванов Николай
Смерть
Неизвестно