Андреева (Иванова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Иванова) Галина Николаевна

Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

28.11.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1946

Отец: Иванов Николай

Мать: Иванова Лидия Николаевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.12.1968

Дочь: Михалкина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Андреев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
?.08.1976

Сын: Андреев Станислав Владимирович

Отец ребёнка: Андреев Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Владимир Васильевич

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