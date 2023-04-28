Андреева (Иванова) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.11.1946
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1946
Отец: Иванов Николай
Мать: Иванова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
02.12.1968
Дочь: Михалкина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Андреев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
?.08.1976
Сын: Андреев Станислав Владимирович
Отец ребёнка: Андреев Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно