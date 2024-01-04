Иванов Валерий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Николай
Мать: Иванова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Николай Валерьевич
Мать ребёнка: Иванова Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Нина Николаевна
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область