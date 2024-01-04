Иванов Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Валерий Николаевич

Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Николай

Мать: Иванова Лидия Николаевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Валерьевич

Мать ребёнка: Иванова Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Нина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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