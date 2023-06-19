Талдыкина (Антюхина) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Антюхина) Анастасия Семеновна

Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1915 ст.

Дочь: Талдыкина Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Талдыкин Георгий Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1918

Дочь: Талдыкина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Талдыкин Георгий Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Георгий Васильевич

Смерть
Неизвестно