Талдыкина (Антюхина) Анастасия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1915 ст.
Дочь: Талдыкина Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Талдыкин Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
21.11.1918
Дочь: Талдыкина Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Талдыкин Георгий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно