Бахирев Александр Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1891
Рождение ребёнка
17.01.1912
Рождение ребёнка
02.03.1913
Рождение ребёнка
28.02.1914
Сын: Бахирев Василий Александрович
Мать ребёнка: Бахирева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
31.10.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахирева Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно