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Бахирев Александр Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1891

Отец: Бахирев Абрам Трофимович

Мать: Бахирева Ирина Абросимовна

Рождение ребёнка
17.01.1912

Сын: Бахирев Иван Александрович

Мать ребёнка: Бахирева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1913

Сын: Бахирев Иван Александрович

Мать ребёнка: Бахирева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1914

Сын: Бахирев Василий Александрович

Мать ребёнка: Бахирева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
31.10.1919

Сын: Бахирев Иван Александрович

Мать ребёнка: Бахирева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахирева Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно