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Бахирева Ирина Абросимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1882

Сын: Бахирев Николай Абрамович

Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович

Рождение ребёнка
18.08.1886

Дочь: Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович

Рождение ребёнка
21.08.1891

Сын: Бахирев Александр Абрамович

Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович

Рождение ребёнка
28.02.1894

Сын: Бахирев Василий Абрамович

Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович

Рождение ребёнка
28.02.1894

Сын: Бахирев Герасим Абрамович

Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович

Рождение ребёнка
03.08.1898

Сын: Бахирев Иван Абрамович

Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович

Рождение ребёнка
10.07.1901

Сын: Бахирев Федор Абрамович

Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович

Рождение ребёнка
27.02.1904

Дочь: Евдокия Абрамовна

Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович

Рождение ребёнка
24.09.1906

Дочь: Ефросинья Абрамовна

Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахирев Абрам Трофимович

Смерть
Неизвестно
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