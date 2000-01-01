Бахирева Ирина Абросимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1882
Сын: Бахирев Николай Абрамович
Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович
Рождение ребёнка
18.08.1886
Дочь: Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович
Рождение ребёнка
21.08.1891
Сын: Бахирев Александр Абрамович
Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович
Рождение ребёнка
28.02.1894
Сын: Бахирев Василий Абрамович
Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович
Рождение ребёнка
28.02.1894
Сын: Бахирев Герасим Абрамович
Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович
Рождение ребёнка
03.08.1898
Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович
Рождение ребёнка
10.07.1901
Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович
Рождение ребёнка
27.02.1904
Дочь: Евдокия Абрамовна
Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович
Рождение ребёнка
24.09.1906
Дочь: Ефросинья Абрамовна
Отец ребёнка: Бахирев Абрам Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно