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Рыданных Семен Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Рыданных Лука Гавриловч

Мать: Рыданных Мария Селиверстовна

Рождение ребёнка
25.11.1863

Сын: Рыданных Иннокентий Семенович

Мать ребёнка: Рыданных Ольга Изотовна

Рождение ребёнка
13.10.1868

Сын: Рыданных Евфимий Семенович

Мать ребёнка: Рыданных Ольга Изотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыданных Ольга Изотовна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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