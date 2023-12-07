Рыданных Семен Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
25.11.1863
Сын: Рыданных Иннокентий Семенович
Мать ребёнка: Рыданных Ольга Изотовна
Рождение ребёнка
13.10.1868
Сын: Рыданных Евфимий Семенович
Мать ребёнка: Рыданных Ольга Изотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыданных Ольга Изотовна
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно