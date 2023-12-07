Рыданных Мария Селиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1830
Отец ребёнка: Рыданных Лука Гавриловч
Рождение ребёнка
1840
Сын: Рыданных Семен Лукич
Отец ребёнка: Рыданных Лука Гавриловч
Рождение ребёнка
11.07.1848
Дочь: (Рыданных) Агрипина Лукинична
Отец ребёнка: Рыданных Лука Гавриловч
Рождение ребёнка
13.12.1850
Отец ребёнка: Рыданных Лука Гавриловч
Смерть
Неизвестно