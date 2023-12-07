Рыданных Мария Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыданных Мария Селиверстовна

Рыданных Мария Селиверстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыданных Лука Гавриловч

Рождение ребёнка
26.12.1830

Сын: Рыданных Василий Лукич

Отец ребёнка: Рыданных Лука Гавриловч

Рождение ребёнка
1840

Сын: Рыданных Семен Лукич

Отец ребёнка: Рыданных Лука Гавриловч

Рождение ребёнка
11.07.1848

Дочь: (Рыданных) Агрипина Лукинична

Отец ребёнка: Рыданных Лука Гавриловч

Рождение ребёнка
13.12.1850

Сын: Рыданных Апполон Лукич

Отец ребёнка: Рыданных Лука Гавриловч

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.