Рыданных Лука Гавриловч
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1830
Мать ребёнка: Рыданных Мария Селиверстовна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Рыданных Семен Лукич
Мать ребёнка: Рыданных Мария Селиверстовна
Рождение ребёнка
11.07.1848
Дочь: Агрипина Лукинична
Мать ребёнка: Рыданных Мария Селиверстовна
Рождение ребёнка
13.12.1850
Мать ребёнка: Рыданных Мария Селиверстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно