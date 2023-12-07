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Рыданных Лука Гавриловч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1830

Сын: Рыданных Василий Лукич

Мать ребёнка: Рыданных Мария Селиверстовна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Рыданных Семен Лукич

Мать ребёнка: Рыданных Мария Селиверстовна

Рождение ребёнка
11.07.1848

Дочь: Агрипина Лукинична

Мать ребёнка: Рыданных Мария Селиверстовна

Рождение ребёнка
13.12.1850

Сын: Рыданных Апполон Лукич

Мать ребёнка: Рыданных Мария Селиверстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыданных Мария Селиверстовна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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