Рыданных (Исакова) Ольга Изотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыданных (Исакова) Ольга Изотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

04.11.1877

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Исаков Изот Иванович

Мать: Исакова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыданных Семен Лукич

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.11.1863

Сын: Рыданных Иннокентий Семенович

Отец ребёнка: Рыданных Семен Лукич

Рождение ребёнка
13.10.1868

Сын: Рыданных Евфимий Семенович

Отец ребёнка: Рыданных Семен Лукич

Смерть
04.11.1877

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