Рыданных (Исакова) Ольга Изотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти04.11.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Исаков Изот Иванович
Мать: Исакова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыданных Семен Лукич
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.11.1863
Сын: Рыданных Иннокентий Семенович
Отец ребёнка: Рыданных Семен Лукич
Рождение ребёнка
13.10.1868
Сын: Рыданных Евфимий Семенович
Отец ребёнка: Рыданных Семен Лукич
Смерть
04.11.1877