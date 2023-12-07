Исакова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубцова? (Исакова) Матрона Изотовна

Отец ребёнка: Исаков Изот Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Изот Иванович

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
09.10.1817

Дочь: (Исакова) Евлампия Изотовна

Отец ребёнка: Исаков Изот Иванович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Исакова) Евдокия? Изотовна

Отец ребёнка: Исаков Изот Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1823

Сын: Исаков Матвей Изотович

Отец ребёнка: Исаков Изот Иванович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Исаков Яков Изотович

Отец ребёнка: Исаков Изот Иванович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Исаков Петр Изотович

Отец ребёнка: Исаков Изот Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1836

Сын: Исаков Михаил Изотович

Отец ребёнка: Исаков Изот Иванович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Рыданных (Исакова) Ольга Изотовна

Отец ребёнка: Исаков Изот Иванович

Смерть
Неизвестно

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