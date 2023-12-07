Исакова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубцова? (Исакова) Матрона Изотовна
Отец ребёнка: Исаков Изот Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаков Изот Иванович
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
09.10.1817
Дочь: (Исакова) Евлампия Изотовна
Отец ребёнка: Исаков Изот Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Исакова) Евдокия? Изотовна
Отец ребёнка: Исаков Изот Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1823
Отец ребёнка: Исаков Изот Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Исаков Яков Изотович
Отец ребёнка: Исаков Изот Иванович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Исаков Петр Изотович
Отец ребёнка: Исаков Изот Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1836
Отец ребёнка: Исаков Изот Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Рыданных (Исакова) Ольга Изотовна
Отец ребёнка: Исаков Изот Иванович
Смерть
Неизвестно