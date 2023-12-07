(Исакова) Евдокия? Изотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Исаков Изот Иванович
Мать: Исакова Варвара
Рождение ребёнка
02.10.1850
Сын: Кузнецов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
22.06.1860
Дочь: Евпраксия? Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
17.05.1864
Дочь: Гликерия Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно