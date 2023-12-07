(Исакова) Евдокия? Изотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исакова) Евдокия? Изотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Исаков Изот Иванович

Мать: Исакова Варвара

Рождение ребёнка
02.10.1850

Сын: Кузнецов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
22.06.1860

Дочь: Евпраксия? Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
17.05.1864

Дочь: Гликерия Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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