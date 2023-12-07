Кузнецов Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
02.10.1850
Сын: Кузнецов Алексей Петрович
Мать ребёнка: (Исакова) Евдокия? Изотовна
Рождение ребёнка
22.06.1860
Дочь: (Кузнецова) Евпраксия? Петровна
Мать ребёнка: (Исакова) Евдокия? Изотовна
Рождение ребёнка
17.05.1864
Дочь: (Кузнецова) Гликерия Петровна
Мать ребёнка: (Исакова) Евдокия? Изотовна
Смерть
Неизвестно