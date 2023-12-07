Кузнецов Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Петр Алексеевич

Кузнецов Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Исакова) Евдокия? Изотовна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
02.10.1850

Сын: Кузнецов Алексей Петрович

Мать ребёнка: (Исакова) Евдокия? Изотовна

Рождение ребёнка
22.06.1860

Дочь: (Кузнецова) Евпраксия? Петровна

Мать ребёнка: (Исакова) Евдокия? Изотовна

Рождение ребёнка
17.05.1864

Дочь: (Кузнецова) Гликерия Петровна

Мать ребёнка: (Исакова) Евдокия? Изотовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.