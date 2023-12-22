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Шаишников Макарий Кириллович
Шаишников Макарий Кириллович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.1854
Пол
Мужской
Отец
Шаишников Кирилл Николаевич
Мать
Шаишникова Мелания Гавриловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1854
Отец:
Шаишников Кирилл Николаевич
Мать:
Шаишникова Мелания Гавриловна
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