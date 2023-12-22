Шаишникова Мелания Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаишникова Мелания Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1843

Дочь: Шаишникова Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Шаишников Кирилл Николаевич

Рождение ребёнка
13.01.1854

Сын: Шаишников Макарий Кириллович

Отец ребёнка: Шаишников Кирилл Николаевич

Рождение ребёнка
01.03.1857

Дочь: Шаишникова Агафья Кирилловна

Отец ребёнка: Шаишников Кирилл Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаишников Кирилл Николаевич

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