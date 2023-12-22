Шаишникова Мелания Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1843
Дочь: Шаишникова Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Шаишников Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
13.01.1854
Сын: Шаишников Макарий Кириллович
Отец ребёнка: Шаишников Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
01.03.1857
Дочь: Шаишникова Агафья Кирилловна
Отец ребёнка: Шаишников Кирилл Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно