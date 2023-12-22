Шаишников Кирилл Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1843
Дочь: Шаишникова Татьяна Кирилловна
Мать ребёнка: Шаишникова Мелания Гавриловна
Рождение ребёнка
13.01.1854
Сын: Шаишников Макарий Кириллович
Мать ребёнка: Шаишникова Мелания Гавриловна
Рождение ребёнка
01.03.1857
Дочь: Шаишникова Агафья Кирилловна
Мать ребёнка: Шаишникова Мелания Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно