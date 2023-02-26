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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Емельян Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Милеенки
Рождение ребёнка
1806

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рождение ребёнка
1808

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Милеенки
Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Милеенки
Смерть
До 1809