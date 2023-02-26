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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Емельян Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Милеенки
Рождение ребёнка
1806
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Милеенки
Рождение ребёнка
До 1808
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Милеенки
Смерть
До 1809