Фёдор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

09.07.1809

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Иван Васильев

Мать: ?

Смерть
09.07.1809
д.Милеенки
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