Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Фёдор Иванов
Фёдор Иванов
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1806
Дата смерти
09.07.1809
Пол
Мужской
Отец
Иван Васильев
1753 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Иван Васильев
Мать:
?
Смерть
09.07.1809
д.Милеенки
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия