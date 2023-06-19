Ситниковъ Леонтий
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Ситниковъ Петръ Андреевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Ситниковъ Миронъ
Мать ребёнка: Ситникова, Полоскова Ирина
Рождение ребёнка
1755
Сын: Ситниковъ Кузьма
Мать ребёнка: Ситникова, Полоскова Ирина
Рождение ребёнка
1762
Сын: Ситниковъ Елистратъ
Мать ребёнка: Ситникова, Полоскова Ирина
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Грошева Матрена
Мать ребёнка: Ситникова, Полоскова Ирина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782