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Ситниковъ Леонтий

Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Ситниковъ Петръ Андреевъ

Мать: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Ситниковъ Миронъ

Мать ребёнка: Ситникова, Полоскова Ирина

Рождение ребёнка
1755

Сын: Ситниковъ Кузьма

Мать ребёнка: Ситникова, Полоскова Ирина

Рождение ребёнка
1762

Сын: Ситниковъ Елистратъ

Мать ребёнка: Ситникова, Полоскова Ирина

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Грошева Матрена

Мать ребёнка: Ситникова, Полоскова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова, Полоскова Ирина

Смерть
До 1782