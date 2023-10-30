Грошева (Ситникова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Ситниковъ Леонтий
Рождение ребёнка
08.10.1794
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Грошевъ Дорофей
Рождение ребёнка
26.05.1799
Сын: Грошевъ Иванъ
Отец ребёнка: Грошевъ Дорофей
Рождение ребёнка
24.05.1804
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Грошевъ Дорофей
Рождение ребёнка
1807
Сын: Грошевъ Филипъ
Отец ребёнка: Грошевъ Дорофей
Рождение ребёнка
12.08.1808
Сын: Грошевъ Никита
Отец ребёнка: Грошевъ Дорофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грошевъ Дорофей