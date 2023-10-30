Грошева (Ситникова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошева (Ситникова) Матрена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Ситниковъ Леонтий

Мать: Ситникова, Полоскова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1794

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Грошевъ Дорофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1799

Сын: Грошевъ Иванъ

Отец ребёнка: Грошевъ Дорофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1804

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Грошевъ Дорофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Грошевъ Филипъ

Отец ребёнка: Грошевъ Дорофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1808

Сын: Грошевъ Никита

Отец ребёнка: Грошевъ Дорофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошевъ Дорофей

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