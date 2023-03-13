Ситниковъ Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти12.05.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Ситниковъ Леонтий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Ситникова Устинья
Рождение ребёнка
03.05.1784
Сын: Ситниковъ Федосей
Мать ребёнка: Ситникова Устинья
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Воронова Василиса
Мать ребёнка: Ситникова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ситникова Устинья
Смерть
12.05.1820