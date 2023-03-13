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Ситниковъ Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

12.05.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Ситниковъ Леонтий

Мать: Ситникова, Полоскова Ирина

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Ситникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1784

Сын: Ситниковъ Федосей

Мать ребёнка: Ситникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Воронова Василиса

Мать ребёнка: Ситникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Устинья

Смерть
12.05.1820
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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