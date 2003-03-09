Котова (Иванова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Иванова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1923

Дата смерти

09.03.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛФ
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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1950

Дочь: Мойсееня Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Максимович

Рождение ребёнка
02.03.1951

Сын: Котов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Максимович

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Смерть
09.03.2003