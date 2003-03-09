Котова (Иванова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1923
Дата смерти09.03.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1950
Дочь: Мойсееня Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Максимович
Рождение ребёнка
02.03.1951
Сын: Котов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Котов Василий Максимович
Кировск, город Кировск, Мурманская область
Смерть
09.03.2003