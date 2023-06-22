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Котов Василий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1918

Дата смерти

01.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1918

Отец: Котов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1950

Дочь: Мойсееня Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Котова (Иванова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
02.03.1951

Сын: Котов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Котова (Иванова) Мария Николаевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Смерть
01.07.1985

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