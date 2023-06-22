Котов Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1918
Дата смерти01.07.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1918
Отец: Котов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1950
Дочь: Мойсееня Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Котова (Иванова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
02.03.1951
Сын: Котов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Котова (Иванова) Мария Николаевна
Кировск, город Кировск, Мурманская область
Смерть
01.07.1985