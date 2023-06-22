Котов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотов Александр Васильевич

Котов Александр Васильевич

Место рождения

Кировск, город Кировск, Мурманская область

Дата рождения

02.03.1951

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1951

Отец: Котов Василий Максимович

Мать: Котова (Иванова) Мария Николаевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
Около 05.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
25.02.1976

Сын: Котов Михаил Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.