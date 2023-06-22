Котов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.03.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1951
Рождение ребёнка
Около 05.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
25.02.1976
Сын: Котов Михаил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности