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Филимонов Савелий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Филимонов Алексей Ермолаевич

Мать: Филимонова Неизвестно

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Филимонова Зиновия Савельевна

Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Федотовна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Филимонова Марфа Савельевна

Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Федотовна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Филимонова Христина Савельевна

Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Федотовна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Филимонова Ксения Савельевна

Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Федотовна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Филимонов Степан Савельевич

Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Федотовна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Филимонова Елена Савельевна

Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Федотовна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Филимонова Агафья Савельевна

Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Пелагея Федотовна

Смерть
Неизвестно
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