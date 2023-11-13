Филимонов Савелий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Филимонова Зиновия Савельевна
Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Федотовна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Филимонова Марфа Савельевна
Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Федотовна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Филимонова Христина Савельевна
Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Федотовна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Филимонова Ксения Савельевна
Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Федотовна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Филимонов Степан Савельевич
Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Федотовна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Филимонова Елена Савельевна
Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Федотовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Филимонова Агафья Савельевна
Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно