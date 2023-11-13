Филимонова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Филимонов Савелий Алексеевич
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Филимонов Игнатий Алексеевич
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Филимонов Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно