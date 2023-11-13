Филимонова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Филимонов Савелий Алексеевич

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Ермолаевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Филимонов Игнатий Алексеевич

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Ермолаевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Филимонов Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Алексей Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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