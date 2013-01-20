Дубровин Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровин Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1928

Дата смерти

20.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1964

Дочь: Разинькова Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Дубровина Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубровин Олег Борисович

Мать ребёнка: Дубровина Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубровин Игорь Борисович

Мать ребёнка: Дубровина Евгения Васильевна

Смерть
20.01.2013
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