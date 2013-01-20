Дубровин Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1928
Дата смерти20.01.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1964
Дочь: Разинькова Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Дубровина Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дубровина Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дубровина Евгения Васильевна
Смерть
20.01.2013