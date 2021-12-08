Дубровина (Глянцева) Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1932
Дата смерти08.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1964
Дочь: Разинькова Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Дубровин Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дубровин Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дубровин Борис Иванович
Смерть
08.12.2021