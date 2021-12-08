Дубровина (Глянцева) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина (Глянцева) Евгения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1932

Дата смерти

08.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1964

Дочь: Разинькова Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Дубровин Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубровин Олег Борисович

Отец ребёнка: Дубровин Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубровин Игорь Борисович

Отец ребёнка: Дубровин Борис Иванович

Смерть
08.12.2021
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