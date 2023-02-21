Тихомирова (Тюльпанова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Тюльпанова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1872 ст.

Отец: Тюльпанов Александр Михайлович

Мать: Тюльпанова Александра Фирсовна

Рождение ребёнка
12.06.1901 ст.

Дочь: Тихомитрова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Тихомиров Николай Александрович

Рождение ребёнка
30.09.1902 ст.

Сын: Тихомиров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Тихомиров Николай Александрович

Рождение ребёнка
29.02.1904 ст.

Сын: Тихомиров Борис Николаевич

Отец ребёнка: Тихомиров Николай Александрович

Рождение ребёнка
20.06.1905 ст.

Дочь: Украинская Нина Николаевна

Отец ребёнка: Тихомиров Николай Александрович

Рождение ребёнка
27.06.1907 ст.

Дочь: Тихомирова Ия Николаевна

Отец ребёнка: Тихомиров Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Николай Александрович

Место жительства
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно