Тихомирова (Тюльпанова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1872 ст.
Рождение ребёнка
12.06.1901 ст.
Дочь: Тихомитрова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Тихомиров Николай Александрович
Рождение ребёнка
30.09.1902 ст.
Сын: Тихомиров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Тихомиров Николай Александрович
Рождение ребёнка
29.02.1904 ст.
Сын: Тихомиров Борис Николаевич
Отец ребёнка: Тихомиров Николай Александрович
Рождение ребёнка
20.06.1905 ст.
Дочь: Украинская Нина Николаевна
Отец ребёнка: Тихомиров Николай Александрович
Рождение ребёнка
27.06.1907 ст.
Дочь: Тихомирова Ия Николаевна
Отец ребёнка: Тихомиров Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно