Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1738 г.р.

Мать

1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Петр Якимович

Мать: Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно