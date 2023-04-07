Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Петр Якимович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Петр Якимович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Владимир Петрович

Отец ребёнка: Петр Якимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Якимович

Смерть
Неизвестно
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