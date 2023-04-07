Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Петр Якимович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Петр Якимович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Владимир Петрович
Отец ребёнка: Петр Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Якимович
Смерть
Неизвестно