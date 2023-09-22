Никишин Филипп Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1870 ст.
Дочь: Марычева Агрипина Филипповна
Мать ребёнка: Никишина Татьяна Лукьяновна
Бракосочетание
До 1870
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно