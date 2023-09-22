Никишин Филипп Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикишин Филипп Алексеевич

Никишин Филипп Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1870 ст.

Дочь: Марычева Агрипина Филипповна

Мать ребёнка: Никишина Татьяна Лукьяновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1870

Жена: Никишина Татьяна Лукьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close